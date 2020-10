Erkki Koort: Rootsi allveelaev? Lubage kahelda

Uued väidetavalt ilmnenud asjaolud rebisid lahti vanad haavad ja andsid alust järgnevateks spekulatsioonideks. Nähtavasti on väga vähesed sarjad saanud nautida sellist turundust. Me kõik tegeleme selle reklaamiga.

Koroonakriisi alguses ringles meem, et kõik varasemad politoloogid on järsku muutunud viroloogideks ja epidemioloogideks. 28.09.2020 muutusid paljud meist laevaehitusinsenerideks ja merendusspetsialistideks. Juristid räägivad soojas toas allveelaeva pinnaletõusust tormisel merel möödaminnes, justkui oleks see üks väike käesirutus laual lebava karistusseadustiku kommenteeritud väljaande järele.

Mina ei ole merendusspetsialist ega ka laevaehitusinsener. Ma ei tea, miks see traagiline sündmus 1994. aastal toimus. Kindlasti on selles loos vastamata küsimusi ja lahtiseid otsi. Loomulikult on õigus küsida, kuidas ja miks selline katastroof võimalikuks sai. Pole kahtlustki, et ka järgneva kümne aasta jooksul tuleb veelgi uusi asjaolusid, uusi teooriaid.