Riina Sikkut: valitsus ei mõista rohepöörde vajalikkust

Kriiside puhul tuuakse tihtipeale välja, et neid ei maksa «raisku lasta» või et tuleb kriisi loodud «võimalusi kasutada». Tuleb ainult taibata, mis on see võimalus, mida kasutada. Koroona varjus on riigil erakordsed vahendid Eesti ühiskonna ja majanduse tuleviku suunamiseks. Neid ei ole kolme või kümne aasta pärast. Ja valitsus kasutab neid vahendeid aasta enne koroonaviirusest tingitud eriolukorda sõlmitud koalitsioonilepingu täitmiseks. Laenuraha poliitiliste punktide jaoks. Selle raha eest saab päris palju vorsti. Läbipaistmatult, ühtset eesmärki omamata kasutatakse raha ära.