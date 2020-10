Miks Venemaa ei tohi Armeeniat reeta?

Tellijale

See tähendab, et me kas sõdime – hübriidvormis või otse – Türgiga või Türgi vallutab osakesi endisest Nõukogude impeeriumist. Venemaal ei õnnestu siin jääda kõrvaltvaatajaks,» jätkas Latõnina.

Ootamatu oli järeldus selles mõttes, et Latõnina ei ole tavaliselt impeeriumimeelse jutu ajaja. Ka sellessamas arutelus kritiseerib ta oma riiki selle eest, et Vene relvad ja mehed osalevad kõikvõimalikes sõdades alates Donetskist ja Luganskist kuni Aafrikani välja.

Vene-Türgi mõõduvõtt

Millest siis selline kummaline meelemuutus, et sõda põlgav ­venelanna kutsub korraga üles sõdima oma naaberrahva eest? Asi on selles, et tegelikult annab ta endale aru – ja ütleb ka välja –, et Venemaa on selles sõjas juba ammu ning ühtlasi teadlikult ja tahtlikult süüdi ka selle praeguses ägenemises.

Igasuguse pika vinnaga konflikti seletamise puhul on tähtis, kuhu panna oma loo alguspunkt. Kui alustada mõni päev tagasi alanud Aserbaidžaani rünnakust, siis on selgelt süüdi Bakuu. Kui alustada NSVLi lagunemise lõpust ja Mägi-Karabahhi ning ümbritsevate rajoonide vallutamisest Armeenia poolt, on süüdi Jerevan.

Kui alustada armeenlastevastastest genotsiidilainetest, siis on süüdi Türgi ja armeenlased pelgad kannatajad ja vastuhakkajad. Kui aga Suur-Armeenia loomise aegadest... Noh, saite niisiis vist aru, millest ma räägin.