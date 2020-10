Eiki Berg: armeenlaste ja aserite meeleheide põrkub Karabahhis

Karabahhi konflikt on pikaajaline lahendamatu armeenlaste ja aserite vastasseis, millel on selgepiirilised territoriaalsed ja etnokultuurilised tunnused. Tülipoolte positsioonid on nii reljeefsed, et kompromissideks ei jagu mänguruumi. Armeenlastele tähendab lahendus «vabanemist» turgi moslemite võimu alt ja Karabahhi armeenlaste enesemääramisõiguse teostamist, aseritele on see armeenlaste «okupatsiooni» lõpetamine ja sõjapõgenike naasmine koju. Õigupoolest ongi konflikt armeenlaste jaoks juba ammuilma lahendatud. Vaid aserid on need, kes sedasorti «lahendusega» ei lepi ja soovivad ennast kaotatud territooriumidel taaskehtestada.