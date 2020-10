Pelletiäri ja puidupõletamine kliimat ei päästa

Jutuajamise teemaks on teadusnõukoja raport, milles öeldakse otse välja, et biokütused – täpsemini puidugraanuli Euroopa kivisöekateldes põletamine – ei ole oma praegusel kujul kaugeltki nii kliimasõbralik, nagu seni on arvatud. Paljud ambitsioonikate kliimaeesmärkidega Lääne-Euroopa riigid on viimase 15 aasta jooksul oma jõujaamades fossiilkütuseid, peamiselt kivisütt, asendanud biokütustega, milleks on suurel määral puidupellet. Viimase suurimad eksportijad Euroopas ongi Balti riigid, kelle toodangust läheb pea kõik välismaa kateldesse, kirjutatakse katusorganisatsiooni Bioenergy Europe raportis.