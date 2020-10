Kultuuri lühiuudised

Vana Baskini teater riigilt toetust ei saa

Kultuuriminister Tõnis Lukas kinnitas, et Vana Baskini teatrile tänavu eraldi toetust ei eraldata, küll aga kasvab projekti «Teater maale» toetus, kust saab lisatuge taotleda. Lukas rõhutas, et rahvuskultuurilises tähenduses pole Vana Baskini teater võib-olla kõige originaalsem, aga kindlasti tuleb arvestada selle regionaalset tööd. «Ma suunasin täiendavalt 60 000 eurot programmi «Teater maale», kust rahastatakse just väiksematesse kohtadesse sõitmist ja etenduste andmist, sealt saab täiendavat tuge Vana Baskini teater, aga teised ka.»