Rally Estonia sai positiivse sõnumi, kuid veel on vara hõisata

«Rally Estonia oli üliedukas ning sai rallimaailma tippudelt väga kõrgeid hindeid ja hinnanguid. Tänu kõigi osaliste suurele rahulolule on Rally Estoniale ja Eesti riigile tehtud ettepanek WRC-sarja etapi korraldamiseks ka järgmisel aastal. See viiks Eesti taas sadade miljonite inimesteni üle maailma ning loomulikult saavad korraldajad loota riigi igakülgsele toele,» teatas kultuuriminister Tõnis Lukas.

Rally Estonia peakorraldaja Tarmo Hõbe sõnul vastab tõele, et Eestile ettepanek tehti, kuid see ei tähenda, et MM-karussell kindlasti Lõuna-Eestisse naaseb. «Ettepanek tehakse riikidele, kus MM-ralli võiks toimuda, kuid kõik ettepaneku saanud riigid võistlust korraldada ei saa. Me oleme alles eelkalendris,» sõnas ta.