Eesti on valmis alustama Estonia vraki uuringuid sonari ja allveerobotiga kasvõi kohe, kuid tahab enne tööde alustamist läbi rääkida Soome ja Rootsiga, kellega on sõlmitud Estonial hukkunute hauarahu leping. Tööde alustamisel tahab Eesti kõigepealt veenduda, et laeva pardas on tõesti auk, ja kui see on olemas, selle üle mõõta.