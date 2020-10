Koomikast ja korrektsusest kaheperepidamises

Ray Cooney ja tema ustekomöödiad on omaette fenomen. Publik tervitab Cooney teoseid avasüli, ent läheb teatrisse siis tihti teise mentaliteediga kui muidu. Ei minda ennekõike vaatama, mis laval juhtub või kuidas juhtub, vaid mida see publikuga teeb. Teisisõnu, kas naerda ka saab. Ugala lavastuse «Võrku püütud» puhul on see vastus jah.