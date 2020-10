Muusikapreemia laureaadid: üks läks maale, teine vaatas taevasse

Auhinna said ka helilooja Urmas Sisask ja laululooja-multi­instrumentalist Erki Pärnoja. Need mehed on eri põlvkondade muusikud ja tegutsevad pealt­näha eri stiilides, kuid sellegipoolest on neil ühist rohkem, kui esmapilgul võib arvata. Mõlemad on väga andekad, kadestamisväärselt produktiivsed, mitmetahulised ja originaalsed heliloojad, kes on võimelised looma nii sooloprojekte kui ka suurteoseid.