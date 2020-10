Vastuoluline firma tegi börsil puhta töö

Miljardäride Peter Thieli ja Alex Karpi Palantir on ettevõte, mille vastu on inimesed tänavatele protestima läinud. Firma klientide nimekiri näeb välja nagu spioonipõnevikus, üks sala­teenistus teise kõrval: Europol, CIA, FBI, NSA. Techcrunchile augustis lekkinud andmed näitasid, et firmal on 125 klienti.

Ettevõte viib kokku erinevaid andmebaase ja müüb võimudele inimeste andmeid. Seda kasutatakse näiteks juhul, kui politsei otsib mõnda kurjategijat. Palantiri vastu protestitakse sellepärast, et kui viia kokku paljud andmebaasid, töödeldakse ka nende inimeste andmeid, kes üldse asjasse ei puutu – näiteks kui inimene on juhuslikult tänaval, kus toimus kuritegu, võivad tema andmed leida tee Palantiri andmebaasi.

Andmekaitsjad väidavad, et see rikub rängalt inimeste õigust privaatsusele. Salateenistusi see aga ei sega ning nad maksavad Palantirile kopsakat tasu. Firma teatas, et plaanib tänavu jõuda ühe miljardi dollari suuruse käibeni.

Investoreid peaks aga murelikuks tegema see, et firma pole kõigi 17 tegutsemisaasta jooksul jõudnud kordagi kasumisse. Eelmisel aastal oli Palantiri kahjum 579 miljonit dollarit, vahendab Wall Street Journal.

Eilne börsiletulek tehti nii, et firma mitte ei emiteerinud uusi aktsiaid, vaid vanad olijad müüsid enda omad hinnaga 7,25 dollarit tükk. See oli kaugel umbes 10-dollarisest hinnast, mida börsi­eksperdid ootasid. Kuid madal hind tuli aktsiale kasuks – tänu sellele rallis aktsia päeva lõpuks 31 protsenti, 9,5 dollari tasemele ning täna ähvardab tõus jätkuda.

Finantseksperdid nentisid, et investorite tormijooks on firma finantse ja juhtimissüsteemi arvestades ebaratsionaalne, aga selle taga on investorite nälg uute, kiiresti kasvavate tehnoloogiaaktsiate järele. Koroonakriisi ajal, mil majanduse seis näib segane, loodetakse pihta saada mõnele väärtpaberile, mis aitaks varandust kui mitte kasvatada, siis vähemasti säilitada. Ja tehnoloogiaaktsiad on börsil olnud viimase kümnendi kõige kuumem kaup. Ainuüksi viimase kolme aastaga on nii Apple’i, Amazoni kui ka Microsofti aktsia väärtuse vähemalt kolmekordistanud.

Mis investoreid Financial Timesi andmetel murelikuks tegema peaks, on asjaolu, et senised suuromanikud Thiel ja Karp hoiavad ka pärast IPOt Palantiri kontrollivat osalust enda käes. Vahepeal taheti prospekti sokutada klausel, et mehed võivad ühepoolselt muuta aktsiate staatust nii, et nad saaksid igal ajal oma hääleõigust suurendada. See punkt võeti aga kiiresti välja. Seevastu jäi sisse punkt, et suuromanikele jäävad nn super­aktsiad ehk B-aktsiad, mis võimaldavad kolmel omanikul, kellele kuulub IPO järel 30 protsenti aktsiatest, saada enda kätte 40 protsenti hääleõigusest.

Lisaks loodi nn F-aktsia, mis annab kolmele suuromanikule hääleõigust veel juurde, nii et kokku kontrollitakse poolt häältest. See pole veel kõik: kui kolmest üks peaks hääletama üksi, tõuseb tema häälejõud 65 protsendile.

Just see, et firma loojad hoiavad kontrolli kiivalt enda käes, on börsiekspertide silmis põhjus, miks ettevõtte turuväärtus emissiooniga piisavalt kõrgele ei tõusnud. See kerkis 15 miljardi dollari juurde, samal ajal kui 2015. aasta finantseerimisringi järel hinnati Palantiri väärtus 20 miljardile dollarile. Oma eluea jooksul on ettevõte kaasanud investoritelt kolm miljardit dollarit.