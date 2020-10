Uurimus Eesti tehnikakultuuri Euroopa lätteist

Autorite sõnul on nende töö peategelased «eesti rahvusest ning riivamisi ka Terra Marianast pärit baltisaksa, vene või juudi soost üliõpilased, kes omandasid inseneri- või arhitektihariduse Euroopa tehnikakõrgkoolides». Vastavalt teema seadele on kulgenud ka autorite uurimisteed. Materjali on kogutud Berliini, Brno, Praha, Budapesti, Karlsruhe, Gdański, Varssavi, Riia, Peterburi ja Eesti arhiividest, muuseumidest ja raamatukogudest.

Uuritav teema on tänapäevaselt ühendatud Eesti ajaloo üldprobleemidega. Kõige laiemas mõttes on see raamat Eesti ja Euroopa suhetest, meie maa avanemisest arengut kiirendavasse maailma. Ühtlasi on see käsitlus Eesti hariduslikust lahkukasvamisest Venemaast, mis tehnika alal toimus eripäraselt peaaegu kogu läänemaailma hõlmavas ruumis, olles seega haridusgeograafilise aspektiga.