Ta reisib koos tundmatu impressaario Guskiniga, kelle läbirääkimisoskused kuluvad marjaks ära, tuntud humoristi Arkadi Avertšenkoga ja väikese näitlejate seltskonnaga. Ühel neist on kaasas pekingi paleekoer, kes istub süles. Rongis aga ei meeldi eidekestele, et koera kaasa veetakse. Kui üks näitlejanna ütleb, et koer ei võta kelleltki kohta ära, kostab röögatus: «See kübaraga siin ütles, et meie lapsed on viletsamad kui penid» (lk 25), reisiseltskonda ähvardab peksasaamine, aga nende õnneks läheb rahva tähelepanu ootamatult üle tamburis ulguvale vargale, keda tahetakse vaguni alt läbi tõmmata.