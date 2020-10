Kuriteo avastamine on pigem kunst kui teadus?

Kui pisut enesekesksete inspektorite eesmärk on juhtum kiiresti ära lahendada ja kõige tõenäolisemad süüdlased kinni nabida, siis dr Hailey otsustab tungida asja tuumani. Selleks tuleb tal välja selgitada, kes oli miss Maryt aastaid tagasi rünnanud ja miks perekond sellest rääkida ei taha; kuidas on kogu looga seotud heeringasoomused, mis esmalt leitakse miss Mary haavast, kuid loo arenedes ka mujaltki; kas Mary ikka oli armastatud heategija või oli ka temal tumedam pool ning kes ikkagi on selle salapärase mõrva taga. Nagu klassikalises krimiloos tavaks, järgneb esimesele mõrvale ka teine (ja seekord paar tükki veel) ning võimalike motiividena on taas valikus armastus ja raha.