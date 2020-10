Kalju Lepik ajaloolise mälu säilitajana

Ei ole just päris tavapärane, et tuntud luuletaja on ühtlasi silmapaistev arhivaar. Poeedi ja arhivaari isiku­omadused peaksid justkui üksteist välistama. Olen arhiivinduse ajalugu uurinud ja võin tõdeda, et arhivaaride hulgas on küll tuntud ajaloolasi, kuid loomingulist tegevust harrastavaid arhivaare on olnud vaid mõni üksik ja needki arhiivis ametis olnud enamikus ajutiselt, olude sunnil, mitte kutsumusest.