Liisa Pakosta: Ma ei pea põhimõtteliselt õigeks teiste eraelu üle hääletamist

Eesti ei ole mingi erand, põhiküsimused on sarnased kõigis arenenud riikides. Ka selline voliniku ametikoht on üleilmne – olen kohtunud Jaapani kolleegiga, USA kolleegiga. Diskrimineerimisasjad on ränga ühiskondliku mõjuga. Diskrimineeritakse inimest ju tema grupitunnuse tõttu, mis inimesest endast, tema tahtest ei sõltu. Kuivõrd ühiskondlik mõju on nii suur, pakuvad riigid tasuta õigusabi ja nõustamist, et teha kõik mis võimalik, et diskrimineerimine kiiresti lõpetada, et see ei muutuks üldisemaks.