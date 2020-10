Birute Klaas-Lang: üks «oomaigaad» veel keelt ei murra

Arengukavade koostamise käigus võetakse valdkond otsekui luubi alla. Üks selle protsessi suuri väärtusi on see, et arutelud eesmärkide ja eesmärkideni jõudmise vahendite üle jõuavad riigikogu, ministeeriumide ja asutuste seinte vahelt välja ning panevad ehk paljusid kaasa mõtlema, mida me siis õieti tahame. Kas tahame lapsepõlveradade põlismetsas kukeseeni korjata või töökohti luues selle põlismetsa puitu väärindada? Või hoopis mõlemat? Aga kui väärindada, siis peaks minu terrassilt avanev kaunis vaade mühisevale metsale muidugi alles jääma …