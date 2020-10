Robert Kitt: võrdsed võimalused Eesti ettevõtetele!

Takistused äritegevuses võivad olla nii välismaised kui ka täiesti iseenda tekitatud. Andmaks loole konteksti on mõistlik uurida, kuhu liigub Euroopa Liit, mille osa me oleme. Parima tunnetuse Euroopa arengusuundadest annab kindlasti Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni kõne Euroopa Parlamendis 16. septembril. On selge, et komisjoni presidendi mõtted on kooskõlastatud Euroopa suurriikidega. Järgnevate ridade jooksul jõuame Eesti ettevõtjateni, analüüsides olukorda rahanduslikust, Euroopat eelistava ausa ettevõtluse ning ühiskonnas valdavate hoiakute seisukohast.