Muidugi, vaadates, mis toimus maailma aktsiaturgudel, pole siin midagi imestada. September oli üpris niru kuu. Tegelikult ei tohiks see kedagi üllatada: september on alates 1950. aastast olnud USA turgudele kõige hullem kuu. Ja rahamaailmas kehtib ikka see tõde, et nagu USA ees, nii teised järel.