Rute järgis Euroopa kutset

Rute otsus on seda üllatavam, et ta sai Eesti Pangas ja tagasi kodumaalgi olla napilt aasta, kuigi tema ametiaeg keskpangas pidi alguses kestma viis aastat. Vahepeal 15 aastat Euroopa Komisjoni juures karjääri teinud ja tippu välja jõudnud Rute ütles möödunud aastal intervjuudes, et kodumaale tuli ta just eesmärgiga siin midagi suurt ära teha. Selleks võttis ta vastu ka tagasilöögi palgas: kuigi keskpanga asepresidendi palk on üle 8000 euro, tunnistas Rute, et oma eelmisel töökohal Euroopa Komisjoni teadusteenistuse asepeadirektori ametikohal sai ta kaks korda nii palju.