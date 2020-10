Koolikiusaja Valges Majas

Võimalik, et nüüd läks Trump siiski üle piiri. Ta demonstreeris end õela, kiusliku ja enesekesksena ajal, mil suur osa ameeriklasi on ärevil demokraatia tuleviku, majandusraskuste, teravate rassivastuolude ning muidugi koroonaviiruse pandeemia tõttu, mis on USAs nõudnud enam kui 200 000 inimese elu. Trumpi käitumine debatis ei vähendanud ilmselt ühtegi neist hirmudest, kuid ehk küünilisim tundub tema ilkumine maski kandmise üle, seda eriti eilse uudise valguses, et president on ise Covid-19sse haigestunud. Sest kuidas peaks rahvas uskuma, et Trump suudab neid kaitsta, kui ta polnud võimeline endki ohust säästma?