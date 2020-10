Erdoğani mure?

Teisalt võib Erdoğan tunda, et läänel on tema laiamistest karikas täis. Et tilluke Küpros ei pelga enam blokeerida ükskõik kui suurt asja ELis, kui tunneb, et ühendus ei aita teda ahistava Türgi suhtes piisavalt. Et USA võibki ellu viia ähvarduse kolida tähtsaid võimekusi İncirliki baasist Kreetale Souda lahe äärde, sest ei taha üllatustakistusi Lähis-Ida operatsioonide teostamisele või oma võõrsil teenivate sõdurite külastamisele.