Parempoolsed ei käinud oma asutamiskoosolekul välja mitte ühtegi uut ideed. Ainult vahutasid meedias tähelepanu võitmiseks. Küll aga tuleb nendega nõustuda, et erakonna Isamaa toetus on madal. Aga selle põhjuseks on isamaalise selgroo puudumine. Parempoolsed tahavad häda süvendada. Selle vea parandamiseks tuleks kutsuda ellu isamaaline rahvaliikumine.