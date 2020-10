Erik Aru: kokkuhoid ei paista au sees olevat

See pole päris alati nii, aga laias laastus võib öelda, et makromajandust mõjutavate hoobade käsitsejatel on kaks valikuvõimalust: kas kiirem üldine hinnatõus või kõrgem tööpuudus. Arvatagi eelistavad need, kelle püsimine hoobade juures sõltub valimistulemusest, et inimesed, kes võiksid nende poolt hääle anda, säilitaksid oma töökoha. Poliitiku kindel valik on majandusteooria järgi seepärast inflatsioon, näiteks riigi eelarvekulutuste suurendamise kaudu.