Eesti lühiuudised

Neljapäeva õhtul kogunenud Isamaa liikmeühendus Parempoolsed valis ühenduse juhiks ettevõtja Kristjan Vanaselja (pildil) ning asejuhtideks Birgit Remikülli ja Mihkel Kübara. «Isamaa peab taas leidma endas ambitsiooni, et olla juhtiv parempoolne erakond Eestis,» sõnas Vanaselja, lisades, et erakonnas on parempoolsel tulevikku vaataval poliitikal lai kandepind ning tähtis on samu väärtusi kandvad inimesed liikmeühenduse tegemistesse kaasata. ­Juhatuse prioriteet on esmalt paika panna Parempoolsete tegevusplaan, rõhku pannakse ka liikmeskonna kasvatamisele, erakonna poliitika kujundamisele ja kohalikeks valimisteks valmistumisele, selgitas liikmeühenduse juht Kristjan Vanaselja. PM