Trumpi nakatumine lööb kampaaniaplaanid uppi

Juba kuid koroonaviiruse ohtu pisendanud USA president Donald Trump ja tema abikaasa Melania teatasid eile öösel, et andsid mõlemad positiivse Covid-19 proovi. Võimalik, et presidendipaar sai nakkuse üleeile oma haigestumist kinnitanud Trumpi nõunikult ja lähedaselt abilt Hope Hicksilt, kes reisis teisipäeval ja kolmapäeval presidendiga samas lennukis.«Alustame oma karantiini ja taastumisprotsessi jalamaid. Me saame sellest üle üheskoos!» kirjutas Trump sotsiaalmeedias.