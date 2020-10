Saksamaa ida ja lääs püüavad 30 aastat hiljem endiselt ühte kasvada

Arvud on kõnekad. Endistes Ida-Saksa liidumaades on töötuse määr kõrgem, palgad ja pensionid madalamad, vähem on suurettevõtteid. Riigi idaosast pärit inimesi on märkimisväärselt vähem juhtivatel positsioonidel ja poliitikas, idast on inimesi rohkem välja rännanud ja sealne elanikkond on eakam. Aastate jooksul on ida ja lääne lõhed küll kahanenud, ent mitte täielikult kadunud.