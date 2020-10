Elanikud on vapustatud kõigis 26 aasta tagusest katastroofist puudutatud maades, sest laeva pardas on ilmnenud auk (või augud); peaminister Ratas on kihutanud pidama kriisikohtumisi Soome ja Rootsi ametivendadega. Ning surnud? 852 Estonial hukkunut ei saa meile öelda, kas nad puhkavad nüüd rahus, kuna tõde on hakanud välja tulema, või on igavest und pigem prožektorivalgusega segatud lihtsalt professionaalse telesisu valmistamise nimel.