Juhtkiri: nalja viimne kants?

Kramplik tõsimeelsus ja naljavaen hiilivad aga loomulikult ringi meie oma kultuuriski, nii Eestis kui ka läänemaailmas laiemalt. Niinimetatud poliitiline korrektsus ühes väga veidra usuga, justkui oleks kedagi häiriv sõna võrdsustatav teise inimese füüsilise ründamisega, on üks neist hiilijatest, millel tasub silma peal hoida. Kuigi alguses on sõnapaar «poliitiline korrektsus» ja selle mõte imporditud läänemaailma maoistide ja teiste äärmusvasakpoolsete poolt, ei ole see jätnud puutumata ka ennast keskpõrandale või poliitilise spektri paremasse serva arvajaid. Vaadake, kuidas meiegi äärmuskonservatiivid on sõnades küll poliitilise korrektsuse vastased, ent kui keegi nende arvel nalja teeb, siis on hala lahti ja varsti liiguvad siia ja sinna kummalised kaebekirjad. Mõistmata, et avaliku elu tegelasel on enamasti vast siiski targem isegi solvav nali alla neelata ja end väärikana näidata, kui hakata naljameestega kohut käima.