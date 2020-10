Kohtumispaika Vene saatkonna ees ei muudeta

. Luuletaja ja ajakirjanik Juku-Kalle Raid on Vene saatkonna ees toimuval piketil mitmel korral osalenud ning läheb sinna veel. «Põhjuseks üks ja sama asi: aeg-ajalt peab läbi astuma, et mitte lasta situatsiooni nii-öelda igapäevapildist minema libiseda. Inimeste mugavus­tsoon on kirjeldamatu. Seda tuleb aeg-ajalt mudida, et meenutada: asjad, mis tunduvad meist kaugel olevat, ei ole seda mitte. Eestis oleks loll mõelda, et Venemaa ei taha siin teha sama, mis Ukrainas. Lihtsalt praegu ei ole tal sobivat võimalust,» räägib Raid.

Juku-Kalle Raid leiab, et Vene saatkonnale «Kojamehe bande» kindlasti ei meeldi. Et see on nagu suur ja põletikuline paise, mis kord nädalas Vene saatkonna mitte kõige ilusama näo keskele ilmub. «Kui neil oleks vähegi voli, ajaks nad need kojamehed veekahuriga laiali. Kui küsida, kas see mõjutab olukorda Ukrainas, siis on see veidi vildakalt püstitatud mõte. Otse loomulikult ei tähenda see paari tuhande kilomeetri kaugustes lahingutes midagi. Aga see on nagu roostes haaknõel tagumikus. Ja see ei tuleta sõda meelde Vene saatkonnas peesitajatele, vaid kõigile möödujatele. See on tänavapildis, ei lase asjal hajuda,» leiab Raid.

«Kojamehe bandest» saab kõnelda, sest alates 1. oktoobrist kurikuulsal aastal 2014, mil okupeeriti/annekteeriti Krimm ja algas «kodusõda» Ida-Ukrainas, korraldab just Tarmo Kruusimäe alias Kojamees saatkonna vastas iganädalast protestimeeleavaldust.

Vene saatkonna poolt vaadatuna on eriti halb, et ei lärmata asjata. «Ei saa öelda, et Ukrainas pole sõda, minge minema, kutsun politsei. Ja oleks see kestnud mõne nädala – sitta sellest: väsivad ära ja lähevad laiali. Aga Kojamees on teinud seda iidamast-aadamast,» tunnustab Tarmo Kruusimäed Juku-Kalle Raid.

Inimõiguslane Jevgeni Kristafovitš meenutab, et piketile saatkonna ees pööravad eriti tähelepanu turistid, kes neljapäeviti Tallinna vanalinna satuvad.

«Kohtusin paar aastat tagasi ühe Vene kodanikuga, kes rääkis mulle, et nägi mingeid inimesi Vene saatkonna ees. Ja et nad rääkisid seda, mille eest pannakse Venemaal vangi. Kui ütlesin, et seda tehakse iga nädal ja juba aastaid, oli ta täiesti šokeeritud. Ja ta küsis: kes rahastab? Pidin tunnistama tõtt, et keegi ei rahasta ja seda tehakse vabast tahtest,» muigab Kristafovitš.

Putini-meelsed demonstratsioonid üle Euroopa ja ka USAs on eranditult orkestreeritud. Ja sestap Venemaalt pärit inimesed kahtlustavadki, et sellised tegevused on kooskõlastatud mingi keskuse poolt.

Räägitakse vaid sanktsioonidest

«Palgalistelt putinistidelt ostetakse raha eest teenust. Neil on raske aru saada, et keegi mõtleb ja teeb midagi ise. Kõnealune inimene polnud otse ei poolt ega vastu, aga ta imestas, et meie protestijad teevad seda omast vabast ajast ja vabatahtlikult. Ta jäi ka pärast minu seletust väga skeptiliseks,» ütleb Kristafovitš.