Järgnev on filosoofiline lühikommentaar Amar Annuse käsitlusele «The notion of dyadic morality explains the logic of Zande witchcraft», mis rakendab düaadilise moraali teooriat zandede kultuuri arusaamadele nõidumisest. Küsimus pole mõistagi üksnes konkreetselt zandede kultuuris ning selle omapärastes tavades, vaid puudutab laiemalt seda, kuidas mõista teisi inimesi ja kultuure.