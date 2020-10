Sina ei pea mitte emaks saama!

Sisu asemel muutub huvitavaks just naise «kostüümivalik», viimane meenutab nimelt videote filmimisel kasutatavat green screen’i, rohelist tausta. Kapajeva justkui viitab 40ndates naiseks olemisele kui teatud pinnale: keskeas naine on muundunud taustaks – millelegi muule –, sooritagu ta siis eeskujulikult noid soovituslikke harjutusi või mitte.

Ühiskondlikus plaanis on keskeas naine ikkagi ageism’i ehk vanusesurve ja muude eelarvamuste tõttu sunnitud esmalt kellegi teise mõtete ja tunnete peegeldaja rolli. Ta on tapeet, teiste soovide ja projektsioonide pind ning tal justkui puudub oma agentsus või algatusvõime. Ja mida vanemaks naine jääb, pärast teatud «parim enne»-kuupäeva kukkumist, muutub tema eesmärgiks olla esmalt kellegi teise olemasolu projektsioon. See on see, mis tagab talle selles eas mingisugusegi agentsuse.