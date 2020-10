Anneli Aab: jah, autoril on õigused

Antud juhul analüüsiti esimest korda reklaamimuusika pinnal muusikateoste kaitstust autoriõigustega ning selgitati, milliseid nõudeid saab autor esitada olukorras, kui tema autoriõigusi rikutakse. Kuigi autoriõiguse seadus kehtib juba 1992. aastast, on Eestis autoriõiguste rikkumist puudutavate vaidluste maht siiski väike. Veel vähem on vaieldud spetsiifiliselt muusikateoste (ja nende osade) autoriõigusega kaitstuse üle.

Kõnealust vaidlust on ka varem meedias lahatud ja see tundub selge. Helilooja Ivar Must lõi 1994. a muusikateose Põltsamaa Felixi reklaamile «Põltsamaa, ehtne ja hea». Reklaami nägu oli Ivo Linna, kes teost ka esitas. Aastakümneid hiljem kasutab Põltsamaa Felix, tänane Orkla Eesti AS, I. Musta loodud tunnusmuusikat jätkuvalt oma reklaamides, olles seda lasknud arranžeerida nii Stig Rästal kui ka Tanel Padaril (ja neile selle eest eelduslikult ka tasu maksnud). Heliloojalt selleks nõusolekut ei küsitud ja tasu ei makstud. Ega peetagi vajalikuks maksta.