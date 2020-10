Krister Kivi: mõni sõna koroonakarantiinist

Miks me terve päeva reisimisele kulutasime? Ikka ohutuse pärast. Otselende Tallinna ja Stockholmi vahel läinud nädalal polnud, sest minister Taavi Aas pidas seda liiga riskantseks. Et nakkushaigused pole logistikas kibedad käpad, on aga Eestis teatud juba ammu, näiteks ei saanud katk rahvapärandis kuidagi iseseisvalt üle oja. Loodame siis, et meiegi puhul ei jaksanud hirmus viirus kurnavat ringreisi kaasa teha ja pudenes küljest juba poolel teel Poola poole.