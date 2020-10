Sergei Metlev: lödipaganlus ja demokraatia

Segaduse, julmuse ja pooltõdedega täidetud USA presidendikandidaatide Trumpi ja Bideni teledebatist koorus mu jaoks välja küsimus: miks valija USAs ja paljudes teistes riikides laseb sellisel asjal eskaleeruda? Üks võimalik vastus on, et valija ei juhigi enam mängu, vaid on hakanud lödipaganaks.

Kuidas tegelikult kujuneb kodaniku valik tänapäeva demokraatias? Demokraatiateooriast tulenevalt on kombeks öelda, et poliitikud vormivad end valijagruppide arusaamade järgi. Valija on suverään, kelle tähelepanu ja heakskiidu nimel on võimuhuvilised valmis painduma ja muutuma.