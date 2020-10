Hüvasti, hüpoteetiline kass

Vanaaegne nahkkaantega fotoalbum on lavaloos tähtis: päevapilt kui mälukandja, mälestuste virgutaja. Kui jagatavad on isiklikud mälestused, kas me üldse saame võõrast albumit oma fotodega täiendada?Teater on selline kohtumispaik, kus vaatame oma elukogemuse peeglisse. Eili Neuhausi lavastus vaeb vanaduse ja surma teemat. Surm on loomulik elu osa, aga teatud hetkeni mõjub see nagu hüpoteetiline kass, kellest isa ja poeg laval autosõidustseenis jauravad.