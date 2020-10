Jürgen Ligi: riigi joogikaart ’21

Kaks asja, mida valitsus järgmisest eelarvest on rääkinud, on olnud korraga head ja tõsi. Esiteks poetas rahandusminister, et ka opositsioon ei eita praegu laenamist, olles teisi seni ainult barbaarses kärpimises süüdistanud. Teiseks mainis peaminister, et see kriis erineb eelmisest. Mida ta täpselt mõtles, küll ei selgunud, aga seni pole kumbki mees jätnud sõitlemata, et masu tulnuks ravida samasuguste retseptide järgi kui koroonakriisi, kuigi majanduse sümptomid neisse sattudes olid suuresti vastupidised.