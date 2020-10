Juhtkiri: varjatud pisarad

Emotsionaalse, füüsilise kui ka seksuaalse väärkohtlemise tagajärjeks on sageli katkise hingega, kinnised ja hälbivalt käituvad noored, kellel on hilisemas elus väga raske hakkama saada. Perspektiivitus ja madal enesehinnang saadab neid edasi nii tööl kolleegidega suheldes kui ka oma pere loomisel. Sellisel juhul on põhjust rääkida kaotatud hingedest, kelle avaldumata annetest ja oskustest jääb ühiskond paraku ilma.

Kui aastaid väärkohtlemise all kannatanud ohvri lugu tuleb päevavalgele, tekib avalikkusel õigustatud küsimus, kas tõesti ei saanud keegi midagi varem ära teha, et ühe lapse õudused poleks nii kaua kestnud. Üks peamiseid probleeme, millele juhib tähelepanu ka sotsiaalministeeriumi dokument «Laste väärkohtlemise diagnostikasüsteem», on raskused vajaliku informatsiooni kokku jooksmisel ühte kohta. See omakorda sunnib ametiasutusi vastutust lükkama teistele asjatundjatele, kellel pole piisavat ülevaadet toimunust, et asuda probleemi süsteemselt lahendama.

Paljud spetsialistid, kelle hulgas on näiteks perearstid, eriarstid, õpetajad ja sotsiaaltöötajaid, puutuvad oma igapäevatöös kokku väärkoheldud lastega. On täiesti mõistetav, et eraldi võetuna on ekspertidel oma põhitöö kõrvalt väga raske potentsiaalseid kannatanuid tuvastada. Seda ennekõike sellepärast, et paljud väärkohtlemise tunnused ei ole põgusal vaatlusel tuvastatavad.

Selleks, et tarvilik info jõuaks e-riigile omaselt kõikide asjasse puutuvate asutusteni, on Eestil põhjust rohkem investeerida parema digitaristu loomisse. Hea näide on politseisüsteemi liitmine sotsiaalvaldkonna registriga STAR, mis tähendab, et politsei väljakutsed, mille käigus on tuvastatud lähisuhtevägivald, jõuavad elektroonilist kanalit pidi kiiresti sotsiaaltöötajateni.

Samas tuleb jätkuvalt pöörata tähelepanu tugi- ja ennetustegevusele, mis vajaks senisest suuremat rahastust. Paljuski on sellised otsused poliitilise tahte taga, et iga järgnev riigieelarve sisaldaks senisest ambitsioonikamat eesmärki tegelda laste väärkohtlemisega.