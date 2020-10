Olesja Lagašina: venelastele on diskrimineeriv retoorika igapäevane reaalsus

Kui vaatame konkreetseid juhtumeid, mida kaebuses mainitud, avastame, et kohati käib jutt materjalidest, mis on eesti keelest tõlgitud ja mille tonaalsus on täpselt samasugune (nt eestikeelne pealkiri «Ukrainlased ujutavad Eesti tööturu üle» ja selle venekeelne tõlge «Украинцы заполонили рынок труда»). Või siis rebitakse saate episood kontekstist välja nii, et see ei vasta enam saate mõttele, ja tehakse sellest järeldus, et vene autorid mustavad sihilikult teise rahvuse esindajaid. Keegi kindlasti usub seda, kuigi ERRi eetikanõunik ütles kaebuse sisu kommenteerides, et pöördumine on üle dramatiseeritud. Aga siiski on meie vene meedia mainele kahju juba tekitatud.