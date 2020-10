Lugejakiri: kui elekter saab otsa

Viimasel ajal on ajakirjanduses arutatud Eesti elektrivarustuse tuleviku üle. Eleringi arvutuste järgi tuleb lõpetada põlevkivi kasutamine elektri tootmiseks. Neil on juba valmis ühendused Mandri-Euroopa elektrisüsteemidega ja varsti lõpetatakse Venemaalt elektri ostmine. Nagu kinnitas Eleringi juhataja, on ostetud elektrihulk on umbes 20–30 protsenti kogu tarbimismahust. Ebaselge on ainult, kust see tulema hakkab, kui Lääne-Euroopa vaevleb elektripuuduses. Varuelektrijaamu praegu veel ei ole, plaane nende ehitamiseks ka ei ole, sest kõike otsustab turg. Päris naljanumber on, et tahetakse Valgevenes toodetud elekter lahutada Vene elektrist ühes võrgus – ei tea, kas hakatakse elektrilaenguid märgistama, et vahet teha. Vanasti olid kriitilised ajad, kus tööstustarbijad piirasid elektritarbimist, nüüd selgitas Eleringi juhataja, et kriitilisi aegu ei ole, vaid turg otsustab. Kui kõigile tarbijatele elektrit ei jätku, siis maksad tunduvalt/mitmekordselt rohkem.