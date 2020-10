Mario Kadastik: maskist on abi

Alustame sellest, miks üldse maski kaaluda. Nimelt olen korduvalt rääkinud nn nakatamiskordajast R, mis iseloomustab, kui paljusid inimesi üks nakatunu edasi nakatab. Kui see on ligikaudu üks, on seis stabiilne, kui see on üle ühe, siis levik kasvab kiirenevalt (mida suurem on, seda kiiremini), ning kui alla ühe, siis haigus taandub. See R ise sõltub aga kolmest komponendist. Siinses kontekstis on neist oluline üks konkreetne: viirusdoos inimestevahelise kontakti ajal. Ehk kui palju viiruseosakesi nakatajalt teisele poolele üle kandub. Kui seda vähendada näiteks 20 protsenti, kahaneb kohe ka R sama palju.