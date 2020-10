Kui 6. aprillil oli meil nakatumismäär 56,66 – see oli ka koroonakevade tipp –, siis eilseks oli viimase kahe nädala haigestumine 100 000 inimese kohta 51,62. Graafikust on ka näha, et suvine ööklubi koroonajooksik tõstis nakatumismäära, hiljem see natukene langes ja nüüd tõuseb üpris järsult.

Positiivsete testide osakaalu arvestades on meil kevadeni veel aega. 3. aprillil, mis oli koroonakevade tipp, oli positiivsete testide osakaal 4,7 protsenti, oktoobri alguses on see näitaja kõigest 1,99 protsenti. Kas kahe graafiku erinevus tuleneb sellest, et koroonaviirus on suvega nõrgenenud – nagu väidab juba mõnda aega maailmas levinud teooria – või on kõikvõimalikud piirangud tõesti viiruse suuremat levikut takistanud?