Riigifirmade erastamine – palju juttu, vähe villa

Riiklik teehooldusfirma Eesti Teede AS on sisuliselt erastatud, nüüd peaks olema järg Operaili ja Enefit Greeni käes. Samas on analüüsimisel – kas jätta riigile või anda erakätesse – veel mitme ettevõtte saatus. Riigifirmade erastamisega kipub minema nii, et juttu on küll palju, aga tegusid vähe. Eesti Teede müümisest hakati rääkima juba 2016. aastal, mil majandusminister oli reformierakondlane Kristen Michal. Pärast seda on teefirma sajaprotsendiline erastamine jõudnud kahte koalitsioonilepingusse. Poolteist aastat tagasi imestas aga Eesti Teede juht Andres Agukas, miks nad ikka veel riigi omandis on. «Riik ei peaks teehoolduses olema. Riigil on tähtsamaid kohti, kus olla,» ütles ta.