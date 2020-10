LVMH otsib põhjusi loobuda juveelilegendi ülevõtmisest

Prantsuse luksuskontserni LVMH omaaegne plaan võtta 16,6 miljardi dollari (14 miljardi euro) eest üle USA juveelifirma Tiffany & Co on jõudnud sinnamaale, et ettevõtted on jõudnud kohtusse. Protsess peaks saama alguse 5. jaanuaril. USA Delaware’i osariigi kohtunik Joseph Slights võis ehk loota, et tähtaeg vahetult pärast mõlema ettevõtte jaoks kiiret pühadehooaega võib sundida neid omavahel kokkuleppele jõudma.