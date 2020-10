Majanduse lühiuudised

Pika ajalooga trükikoda pankrotistus

Harju maakohus kuulutas sel nädalal välja pea 30-aastase ajalooga Tallinna trükikoja Uniprint ASi pankroti. Ehkki Uniprint on viimased aastad pidevalt kahjumis virelenud, andis saatusliku põntsu koroonaviiruse kriis ja eriolukord, mil tellijad ei tasunud õigeks ajaks arveid. Lisaks läks trükikoda tülli üürileandjaga. Ärileht kirjutas tänavu augustis, kuidas üürileandja Vintselle kahtlustas, et umbes 100 000 eurot võlgu jäänud Uniprint üritab majast minema viia masinaid, mis on võlgade katteks panti võetud, ja parkis seepärast uste ette kopa, väikese kaubiku ja veoauto. Pankrotti läinud firmal on praegu maksuameti ees pea 350 000-eurone maksuvõlg, samuti ollakse sadu tuhandeid võlgu partneritele. PM

Siidritootjatel oli hea aasta

Eesti suurim käsitöösiidri tootja Jaanihanso OÜ suurendas eelmisel aastal käivet pea poole miljoni euroni. Kasum kasvas ligi kolm korda, küündides enam kui 100 000 euroni. Jaanihanso omanik ja juht Alvar Roosimaa kirjutas majandusaasta aruandes, et läinud aasta oli neile suure tähtsusega, kuna näitas, et varasemad investeeringud on läinud asja ette ning aitavad kasumlikult toimetada. Jaanihanso peamine turg on Eesti, väiksemas mahus müüdi ka USAsse, Jaapanisse ja Hispaaniasse. Hea aasta oli ka Põlvamaa siidritootjal Siidrikoda, kes kasvatas käivet üle 40 protsendi, 170 000 euroni. Selle juures teenis ettevõte lausa 227 000 eurot kasumit. Nii suur kasumihüpe tuli aga tänu ühisrahastusplatvormidelt kaasatud rahale ja PRIA toetusele. PM

760 inimest on peatanud teise pensionisamba maksed

Oktoobri jooksul saavad inimesed esitada avaldusi oma pensioni teise samba makse ajutiseks peatamiseks detsembrist järgmise aasta septembrini, seni on võimalust kasutanud 760 inimest. Koroonakriisi tõttu peatas valitsus juulis sotsiaalmaksult makstava neljaprotsendilise makse pensioni teise sambasse. Nüüd võivad ka pensionikogujad oma kaheprotsendilise makse ajutiselt peatada, vahendas ERRi portaal. «Pensioni kogumise mõttes kindlasti on mõistlik makseid järjepidevalt teha, aga teisalt, eks sõltub hästi palju konkreetse inimese situatsioonist, kus ta oma eluga hetkel on, ja võib-olla mõnel juhul see kaks protsenti palgalisa tõepoolest abi pakub,» ütles rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik Kertu Fedotov. PM

Bolti juht: kevadel oli raske, nüüd püstitame rekordeid

Bolti asutaja ja juht Markus Villig tunnistas, et aprillis, mil nad valitsuselt laenu küsisid, oli neil väga raske, kuid viimaste kuudega on äri taastunud juba uute rekorditeni. Äripäeva rikaste edetabelis tänavu 374 miljoni eurose varandusega kolmanda koha saanud Villig kiitis, et lisaks uute turgude hõivamisele on eriti hästi käima läinud toidu kojuvedu, mille põhjus on lihtne: restoranid olid vahepeal kinni ja seetõttu tellisid ka inimesed rohkem toitu koju, kirjutab Äripäev. PM

Turismifirmade liit haub kohtuplaane