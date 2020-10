Ken Torn säilitas kaine pea ega võtnud Portugalis arutuid riske

«Eriti põnevaks teeb olukorra see, et nädalavahetuseks lubab vihma –​ seda kogemust, kuidas vihmaga asfaldil sõita tuleb, meil veel ei ole. Nagu olen varemgi öelnud, on meile praegu iga kilomeeter asfaldil kasuks, ja kui tuleb nüüd veel vihmakogemus, on see tulevikuks kindlasti ainult hea,» sõnas Torn enne võistlust.