«Raske oleks leida midagi, mis oleks nii paljude inimeste elusid paremaks teinud»

Nagu tõdes preemia välja andmisel kõnelenud Nobeli komitee peasekretär Thomas Perlman, on seekordne meditsiinipreemia küll varasematega võrreldes lihtsamini mõistetav, kuid samas on raske leida midagi, mille tulemusel oleks nii paljude inimeste elu reaalselt paremaks muutunud. Näiteks tõi Karolinska instituudi professor Gunilla Karlsson-Hedestam välja, et Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel kannatab haiguse käes aastas umbes 70 miljonit inimest, kellest sureb 400 000. Samas on haigus tõenäoselt tugevalt alaraporteeritud.