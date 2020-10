Selline mõte jäi jõuliselt kõlama Tõrvas 2019. aasta augustis riigiametnike Kagu-Eesti välitööde kokkuvõtteks. Mõiste «kaugtöö» oli eri vormides paljude peas hõõgunud kui tuli tuha all, loometalgutel visati puid peale ja tuhk lendus. Üheks ajendiks oli «Kagu-Eesti mainekava alusuuringu» tõdemus, et kolme aasta jooksul on veerand kagueestlastest mõelnud siit ära kolimisele ‒ põhjuseks töökoha puudus.