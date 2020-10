Kontor linnas on 20. sajand. Üha rohkem töötajaid, eriti noored ning lastega pered soovivad töötada paindlikumalt ja tööandja asukohast sõltumatult. Kodukontoris töötamine on üks võimalus.

Virtuaalselt töötamine ei peaks aga olema «tuju» või hädalahendus kriisiolukorras. Eestis on head eeldused, et virtuaalselt töötamine maapiirkondades muutuks trendiks. Internetiühendus, teatavate mööndustega, on maapiirkondades kättesaadav. Samuti on paljudel inimestel maakodud või suvilad.