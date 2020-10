Kodustöötamine võiks meile, loomult introvertidele sobida. Paljud teadvustasid alles nüüd, 2020. aasta kevadel, kui tüütu, aja- ja energiakulukas on igapäevane tööle pendeldamine, millised reeglid ja tavad kammitsevad meid kontoris, millist ebamugavust tekitavad avatud ja ülerahvastatud kontorid. Nii võibki juhtuda, et muidu tubli töötaja alistub oludele ning muutub tööjõuks. Nagu 8. klassi füüsikas, kui töö on positiivne, siis teeb jõud tööd. Kui töö on negatiivne, siis tehakse tööd jõu vastu. Viimasel juhul on võimalik tööaega sisustada näiteks kontoriklatšiga kohvinurgas ja palga teenib välja tagumikutund.